Эксперты рассказали, как идет наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины с конца августа начали контрнаступление на правобережной части Херсонской области. Сейчас на этом направлении сильно усложняется положение российских оккупантов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление".

"Сейчас становится все больше точек и направлений, где российским силам приходится переходить в оборону, а не атаковать, как это было еще в начале войны. Это прежде всего юг, а именно правобережная часть Херсонской области", - заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Несмотря на боевые действия на юге, основной театр боевых действий в последние дни развернулся не вокруг Херсона, как того многие ожидали, а в Харьковской области. Потеря контроля над регионом стало крупнейшим поражением россиян со времен отхода от Киева.

ВСУ в Херсонской области продолжают систематически делать упор на уничтожении наземных линий коммуникаций оккупантов. Так, с помощью РСЗО они ежедневно бьют по российским узлам тылового обеспечения, скоплениям живой силы и техники, а также по пунктам управления.

Параллельно с этим украинские военные постоянно наносят удары по ключевым мостам через Днепр, чтобы боевики не могли подвозить тяжелую технику: оккупанты их ремонтируют - ВСУ снова повреждают, и так по кругу. Те переправы, которые россияне самостоятельно пытаются проложить, также надолго не задерживаются.

"В Херсонской области мы забросили на группировку, расположенную на правом берегу Днепра, логистически-огневую петлю. То есть мы нащупали болевые точки уничтожения их боекомплектов к артиллерии, горюче-смазочных материалов, также мы истощаем противника. Хотя он еще достаточно активно сопротивляется", - заявил военный эксперт, полковник Петр Черник.

Украинское командование пытается хранить информационную тишину в вопросе продвижения ВСУ на правом берегу. Из данных в открытом доступе можно сделать вывод, что наши военные действуют одновременно на нескольких направлениях, в частности, херсонском в сторону Николаева. Но больше об украинских успехах известно на двух других участках.

Один из них - район Давыдова Брода, он же ингулецкий плацдарм, где за последние дни уже удалось освободить как минимум два села: Белогорка и Благодатовка. Второй участок - север области, рядом с админграницей Днепропетровской области. Там украинские военные также сумели деоккупировать по меньшей мере три населенных пункта: Высокополье, Ольгине и Нововознесенское.

"На правобережье Херсонской области противник, похоже, переходит к такой обороне, которая имеет признаки прикрытия отхода основной группы войск. Поэтому можно предположить, что оккупанты рассматривают как один из сценариев - уход под давлением украинских войск из некоторых рубежей" , - заявил Мусиенко.

Есть еще и четвертая локация - район Снигиревки, которую можно рассматривать в связке с операцией ВСУ на правом берегу Днепра. Российские войска захватили этот участок территории в первые недели войны и пытаются всячески его удержать.

Снигиревка является одним из узлов и опорных пунктов обороны оккупантов на юге, откуда идут две дороги - к Херсону и Новой Каховке. Таким образом, потеря города может создать большие проблемы российским оккупантам на правобережье.