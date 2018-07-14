Эксперты провели повторную проверку работ по обустройству границы

Повторные замеры проведены независимыми экспертами из ГП "УкрГосСтройэкспертиза"

Первая экспертиза выполненных работ по обустройству государственной границы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков, была проведена Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с грубыми нарушениями. Суд назначил новую независимую проверку, результаты которой скоро поступят в суд, говорится в статье на сайте "5 канала".

Повторную проверку выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы, совершенных в 2015-16 годах, проводили на участках ОПС "Волчанск" и "Золочев" Харьковской области. Как отмечатеся, это те сегменты украинского-российской границы, по которым возникли вопросы во время первой экспертизы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков.

Старший офицер сектора административного и специального строительства Управление строительства АГПСУ Александр Мицкевич сообщил, что необходимость повторной экспертизы возникла из-за "грубых нарушений первой в 2016-м, которую проводил лично детектив НАБУ вместе с экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз".

"Они замеряли фактически выполненные работы не в тех объемах, в которых нужно было в соответствии с Государственными строительными нормами. Делали один замер, умножали его на расстояние вместо необходимых, например, двадцати", - отметил он.

"Чтобы делать экспертные оценки по строительству нужно иметь высшее строительное образование, получить соответствующий сертификат. Без специальных знаний и приборов это невозможно. Здесь недостаточно изучать геометрию в школе. Поэтому замеры следователя нельзя брать в качестве входных данных для экспертизы", - отметил адвокат Валерий Кострюков, представляющий интересы заместителя директора департамента - начальника управления строительства Александра Атаманюка.

Кроме того, по словам адвоката, во время судебного заседания на вопрос следственного судьи: "Есть ли сертификаты и разрешения Министерства юстиции на проведение экспертизы?" детектив НАБУ ответил, что нет.

Повторные замеры проведены независимыми экспертами из ГП "УкрГосСтройэкспертиза". Замеры делали специальным прибором - курвиметром (прибор для измерения длин кривых линий и размерных единиц), который прошел проверку на исправность и имел соответствующий подтверждающий документ, а также электронной и обычной рулеткой, которые также прошли стандартизацию, говорится в статье.

"Это серьезная работа, которая, в любом случае, будет отличаться от первой экспертизы. Я уверен, что различие будет существенным, ведь вторая проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, а эксперты предупреждены об уголовной ответственности. Мы приглашали на повторную экспертизу детектива НАБУ, представителей САП и Генпрокуратуры. Однако они ответили неосведомленностью, присутствуя на судебном заседании во время оглашения постановления о проведении экспертизы и, даже получив документальное подтверждение. Более того, они были категорически против такой проверки, ведь ее результаты могут опровергнуть позицию обвинения", - отметил Кострюков.

Как сообщается в статье, официальный отчет от экспертов поступит в суд для дальнейшего изучения дела. Отмечается, что в случае, если по ее результатам установят, что никаких нарушений выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы с РФ в 2015-16 годах не было, возникнет вопрос относительно оснований, на которых "людей закрывали в СИЗО".