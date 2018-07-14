Експерти провели повторну перевірку робіт з облаштування кордону

Повторні заміри проведені незалежними експертами з ДП "УкрДержБудекспертиза"

Перша експертиза виконаних робіт з облаштування державного кордону, на підставі якої минулого року затримали офіцерів Держприкордонслужби і генпідрядників, була проведена Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) з грубими порушеннями. Суд призначив нову незалежну перевірку, результати якої скоро надійдуть до суду, йдеться у статті на сайті "5 каналу".

Повторну перевірку виконаних робіт щодо проекту інженерно-технічного облаштування кордону, здійснених у 2015-16 роках, проводили на ділянках ВПС "Вовчанськ" та "Золочів" Харківської області. Як зазначається, це ті сегменти українсько-російського рубежу, щодо яких виникли питання під час першої експертизи, на підставі якої минулого року затримали офіцерів Держприкордонслужби і генпідрядників.

Старший офіцер сектору адміністративного та спеціального будівництва Управління будівництва АДПСУ Олександр Мицкевич повідомив, що необхідність повторної експертизи виникла через "грубі порушення першої у 2016-му, яку робив особисто детектив НАБУ разом з експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз".

"Вони заміряли фактично виконані роботи не в тих обсягах, у яких потрібно було відповідно до Державних будівельних норм. Робили один замір, множили його на відстань замість необхідних, наприклад, двадцяти", - зазначив він.

"Щоб робити експертні оцінки щодо будівництву потрібно мати вищу будівельну освіту, отримати відповідний сертифікат. Без спеціальних знань та приладів це неможливо. Тут недостатньо вивчати геометрію у школі. Тому заміри слідчого не можна брати як вхідні дані для експертизи", - зазначив адвокат Валерій Кострюков, який представляє інтереси заступника директора департаменту - начальника управління будівництва Олександра Атаманюка.

Крім того, за словами адвоката, під час судового засідання на запитання слідчого судді: "Чи є сертифікати і дозволи від Міністерства юстиції на проведення експертизи?" детектив НАБУ відповів, що немає.

Повторні заміри проведені незалежними експертами з ДП "УкрДержБудекспертиза". Заміри робили спеціальним прибором - курвіметром (прилад для вимірювання довжин кривих ліній та розмірних одиниць), який пройшов перевірку на справність і мав відповідний підтверджувальний документ, а також електронною та звичайною рулеткою, які також пройшли стандартизацію, йдеться у статті.

"Це серйозна робота, яка, у будь-якому випадку, відрізнятиметься від першої експертизи. Я впевнений, що відмінність буде суттєва, адже друга перевірка проведена відповідно до чинного законодавства, а експерти попереджені про кримінальну відповідальність. Ми запрошували на повторну експертизу детектива НАБУ, представників САП і Генпрокуратури. Проте вони відповіли необізнаністю, будучи присутніми на судовому засіданні під час оголошення ухвали щодо проведення експертизи і, навіть отримавши документальне підтвердження цього. Більше того, вони були категорично проти такої перевірки, адже її результати можуть спростувати позицію звинувачення", - зазначив Кострюков.

Як повідомляється у статті, офіційний звіт від експертів надійде до суду для подальшого вивчення справи. Зазначається, що, у разі, якщо за її результатами встановлять, що жодних порушень виконаних робіт щодо проекту інженерно-технічного облаштування кордону з РФ у 2015-16 роках не було, виникне питання щодо підстав, на яких "людей закривали у СІЗО".