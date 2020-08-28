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Эксперты прогнозируют рост цен на газ перед отопительным сезоном

Киев , Пятница 28 августа 2020 20:01
Автор: РБК-Украина

Стоимость газа на мировых рынках выросла за посланий месяц уже на 45-50%

За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45-50%. Увеличение цены перед началом отопительного сезона - традиционный тренд на европейских рынках.

Об этом заявил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45-50%. Цена ресурса на сентябрь варьируется от 5,5 до 5,8 гривен за кубометр. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что цена будет расти и дальше", - заявил эксперт.

Аналитики уверены, что цена газа в Украине для конечного потребителя зимой вырастет до 7 грн за куб. м, хотя звучат также прогнозы роста до 10 гривен за куб. м.

"Отечественного газа на украинском рынке - 70 процентов, остальное импорт. Такого влияния импорта на цену газа можно было бы избежать, если бы добытый в Украине газ продавался на бирже", - добавляет Юрий Корольчук, эксперт в сфере энергетики.

С ним соглашается аналитик энергорынка Геннадий Рябцев, добавляя, что в формировании ценового индикатора внутри страны не заинтересован основной игрок этого рынка - НАК "Нафтогаз Украины".

"Он заинтересован, чтобы цены на внутреннем рынке были выше", - считает эксперт.

Напомним, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что государство ввело принципиально новый подход к продаже газа для домохозяйств, а сами украинцы - могут свободно менять газового поставщика.

Поставщики газа, со своей стороны, обязаны до начала месяца публиковать актуальные цены.

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