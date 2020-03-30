Эксперты прогнозируют кризис в аграрной отрасли из-за давления НАБУ на компанию Бахматюка

Искусственное доведение до банкротства крупнейшего украинского производителя яиц - агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка, может стать "невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины". Об этом пишет профильное британское издание PoultryWorld, передают "Украинские новости".

Аналитики считают, что с началом экономического кризиса в 2014 году многие украинские компании оказались в затруднительном положении, однако сейчас в критической ситуации оказался крупный сельскохозяйственный холдинг "Авангард".

Издание отмечает, что сокращение поголовья птиц на содержании в 2015 году произошло потому, что хозяйства на востоке Украины, расположенные вблизи зоны конфликта, прекратили производство. Кроме этого, внутренний спрос на яйца упал из-за уменьшения потребления в условиях кризиса. Однако предприятие в значительной мере переориентировалось на экспорт, который показывает ежегодный рост.

По данным журналистов, новые проблемы начались из-за конфликта владельца агрохолдинга Олега Бахматюка с НАБУ.

"Недавний конфликт между Олегом Бахматюком, владельцем "Авангарда", и властью Украины может свидетельствовать о том, что ситуация выходит из-под контроля. Недавно международные кредиторы сельскохозяйственного предприятия "Авангард" написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом, действительно ли следует Национальному антикоррупционному бюро Украины преследовать Олега Бахматюка", - говорится в публикации.

Отметим, что речь идет об уголовном деле, открытом НАБУ по рефинансированию банка, которое сам бизнесмен считает давлением на бизнес.

"Сейчас Бахматюк открыто говорит о возможном банкротстве своего гиганта по производству яиц, заявив, что "достижение конструктивной позиции с кредиторами и правительством сэкономит гораздо больше стоимости акций, а попытка продать активы по частям приведет лишь к большим потерям" - пишет PoultryWorld, добавляя, что кроме возможного краха компании, существует также угроза ее незаконного поглощения.

Напомним, агрохолдинг "Авангард" является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в мире. По состоянию на конец 2018 года агрохолдинг занимал 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов Украины. "Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира, в основном на Ближний Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.