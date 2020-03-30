Експерти прогнозують кризу в аграрній галузі через тиску НАБУ на компанію Бахматюка

Штучне доведення до банкрутства найбільшого українського виробника яєць - агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка, може стати "небаченою катастрофою для всієї аграрної галузі України". Про це пише профільне британське видання PoultryWorld, передають "Українські новини".

Аналітики вважають, що з початком економічної кризи у 2014 році українські компанії опинилися в скрутному становищі, однак зараз у критичній ситуації виявився великий сільськогосподарський холдинг "Авангард".

Видання відзначає, що скорочення поголів'я птахів на утриманні у 2015 році сталося тому, що господарства на сході України, розташовані поблизу зони конфлікту, припинили виробництво. Крім цього, внутрішній попит на яйця впав через зменшення споживання в умовах кризи. Однак підприємство значною мірою переорієнтувалося на експорт, яке показує щорічне зростання.

За даними журналістів, нові проблеми почалися через конфлікт власника агрохолдингу Олега Бахматюка з НАБУ.

"Нещодавній конфлікт між Олегом Бахматюком, власником "Авангарду", і владою України може свідчити про те, що ситуація виходить з-під контролю. Недавно міжнародні кредитори сільськогосподарського підприємства "Авангард" написали листа прем'єр-міністру Олексію Гончаруку з запитом, чи дійсно слід Національному антикорупційному бюро України переслідувати Олега Бахматюка", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що йдеться про кримінальну справу, відкритому НАБУ щодо рефінансування банку, який сам бізнесмен вважає тиском на бізнес.

"Зараз Бахматюк відкрито говорить про можливе банкрутство свого гіганта по виробництву яєць, заявивши, що "досягнення конструктивної позиції з кредиторами й урядом заощадить набагато більше вартості акцій, а спроба продати активи по частинах призведе лише до великих втрат", - пише PoultryWorld, додаючи, що крім можливого краху компанії, існує також загроза її незаконного поглинання.

Нагадаємо, агрохолдинг "Авангард" є одним з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів у світі. За станом на кінець 2018 року агрохолдинг займав 30% промислового ринку яєць і 66% ринку сухих яєчних продуктів України. "Авангард" (AVANGARDCO IPL) є найбільшим експортером яєць та яєчних продуктів України та реалізує продукцію в більш ніж 40 країн світу, в основному на Близький Схід, у країни Африки, Азії, СНД і ЄС.