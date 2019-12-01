Эксперты призвали не пугать инвесторов ретроспективным снижением "зеленого" тарифа

Не нужно пугать инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине, заявлениями о ретроспективном просмотре "зеленого" тарифа. Такое мнение высказала директор компании SALIX energy Ирина Гнап во время международного форума по возобновляемой энергетике ARWE 2019.

"Изменение правил игры – это всегда достаточно сложный вопрос и для инвестора в первую очередь, и для банков, которые ожидают возврата инвестиций, например, кто привлекал кредитный ресурс. Им нужна реструктуризация и возврат кредитов. Поэтому мне кажется, что должна быть стабильность в данном вопросе для того, чтобы инвестор не испугался и не убежал, а имел гарантию выполнения этих условий и возврата средств", - сказала Гнап.

Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный считает, что стимулы, предложенные со стороны Украины инвесторам, которые вкладывают в проекты по развитию альтернативной энергетики, стоило бы распространить на другие секторы экономики. Он подчеркнул, что такой подход позволил привлечь в отрасль более 10 млрд долларов инвестиций, большая часть из которых иностранные.

"Инвесторы всю жизнь Украину обходили, как только могли. На инвестиционной карте мира мы практически отсутствуем. Представьте себе квартиру, в которой ремонт сделали, а на стене муха нагадила. Вот примерно как выглядит Украина на инвестиционной карте мира. Мы создали отрасль, которая привлекла примерно 10,5 миллиардов долларов инвестиций, из которых две трети – это прямые иностранные инвестиции. В моем понимании, вместо того, чтобы эту отрасль “тренировать” (раздражать инвесторов разговорами о ретроспективном снижении “зеленого” тарифа) и постоянно ограничивать, необходимо было бы такие же стимулы распространять на другие секторы, чтобы привлекать сюда частных инвесторов", - сказал Тынный.

Как известно, президент Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективных изменений "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.