Експерти закликали не лякати інвесторів ретроспективним зниженням "зеленого" тарифу

Не потрібно лякати інвесторів, що розвивають альтернативну енергетику в Україні, заявами про ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу. Таку думку висловила директор компанії SALIX energy Ірина Гнап під час міжнародного форуму з відновлювальної енергетики ARWE 2019.

"Зміна таких правил гри – це завжди досить складне питання і для інвестора в першу чергу, і для банків, які очікують повернення інвестицій, наприклад, хто долучав кредитний ресурс. Їм потрібна реструктуризація і повернення кредитів. Тому мені здається, що має бути стабільність в даному питанні для того, щоб інвестор не злякався і не втік, а мав гарантію виконання цих умов і повернення коштів", - сказала Гнап.

Співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний вважає, що стимули, які Україна запропонувала інвесторам, що вкладають в проекти з розвитку альтернативної енергетики, варто було б поширити на інші сектори економіки. Він наголосив, що такий підхід дозволив залучити в галузь понад 10 млрд доларів інвестицій, більша частина з яких іноземні.

"Інвестори все життя Україну оминали, як тільки могли. На інвестиційній мапі світу ми практично відсутні. Уявіть собі квартиру, в якій ремонт зробили, а на стіні муха нагадила. Оце приблизно як виглядає Україна на інвестиційній мапі світу. Ми створили галузь, яка залучила 10,5 мільярдів приблизно доларів інвестицій, з яких дві третини – це іноземні прямі інвестиції. В моєму розумінні, замість того, щоб цю галузь “тренувати” (дратувати інвесторів розмовами про ретроспективне зниження “зеленого” тарифу) і постійно обмежувати, необхідно було б такі самі стимули поширювати на інші сектори, аби залучати сюди приватних інвесторів", - сказав Тинний.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективних змін "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.