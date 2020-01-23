Эксперты подтвердили подлинность голоса Трубы на записях прослушки, - адвокат Порошенко

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что канадские эксперты из организации Forensic Science Services, Inc. подтвердили подлинность "пленок Трубы". Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вчера журналисты телеканала "Прямой" опубликовали заключение международной компании, и этот вывод эксперта - с помощью самых передовых методов инструментария, используемых ведущими спецслужбами западных стран и экспертными учреждениями в отношении идентификации голосов и изучения аудио и видео-записей - установил, что все эти опубликованные в сети записи "Трубу прорвало", что там говорит сам Роман Труба. Использовались биометрические методики исследования, при которых не участвует человек в исследовании", - заявил Головань.

Он отметил, что на аудио записаны разговоры об организации политического преследования против Порошенко.

"Мы знаем, что в тех опубликованных клипах речь шла и о других уголовных производствах, на которые осуществлялось, исходя из содержания тех разговоров, незаконное влияние. Там точно установлено, что звучит голос Романа Трубы, и это такой категоричный вывод без оговорок, без каких-либо предостережений", - отметил Головань.

По его словам, голос на записях сравнивали с публичными выступлениями Трубы.

"Для того, чтобы идентифицировать господина Романа Трубу в этих разговорах, использованы были те открытые записи, например, брифинги, которые он делал в должности", - сказала адвокат.

Он также подчеркнул, что анализ идентичности голосов других вероятных участников разговора будет сделан в ближайшее время.

"Там много комментировал [руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег] Корецкий, который тоже предположительно является активным участником тех разговоров, которые были опубликованы. Где, предположительно, идет речь о его участии в организации политических преследований и незаконных действий. А также идет речь о том, что он лично ездил в Офис президента с докладами о том, как он выполняет незаконные действия", - сказал Головань.

В свою очередь, адвкот Илья Новиков, который также представляет интересы Петра Порошенко, отметил, что все производства, которые были начаты в ГБР под руководством Романа Трубы, скомпрометированы и должны рассматриваться как политически мотивированные.

"Многие считать, что после отставки Трубы новые экспертизы и достоверное установление того, что на записи действительно голос Романа Трубы, может иметь только историческое значение. Это не соответствует действительности. Принципиальное юридическое значение имеет тот факт, что Ирина Венедиктова, которая сейчас возглавляет ГБР, принял решение, как говорят музыканты, играть с той же цифры. То есть не было проведено перезагрузки всех производств, не только по "Кузні на Рібальському", - сказал адвокат.

Как ранее писало РБК-Украина, Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату ему не было вручено официальную повестку, но он придет свидетельствовать в бюро в пятницу, 24 января.

В начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.