Експерти підтвердили автентичність голосу Труби на записах прослушки, - адвокат Порошенко

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що канадські експерти з організації Forensic Science Services, Inc. підтвердили автентичність "плівок Труби". Про це він сказав на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вчора журналісти телеканалу "Прямий" опублікували висновок міжнародної компанії, і цей висновок експерта - за допомогою найбільш передових методів інструментарію, що використовуються провідними спецслужбами західних країн і експертними установами щодо ідентифікації голосів і вивчення аудіо і відео-записів - встановив, що всі ці опубліковані в мережі записи "Трубу прорвало", що там говорить сам Роман Труба. Використовувалися біометричні методики дослідження, під час яких не бере участь людина в дослідженні", - заявив Головань.

Він зазначив, що на аудіо записані розмови про організацію політичного переслідування проти Порошенка.

"Ми знаємо, що в тих опублікованих кліпах мова йшла і про інші кримінальні провадженнях на які здійснювався, виходячи зі змісту тих розмов, незаконний вплив. Там точно встановлено, що звучить голос Романа Труби, і це такий категоричний висновок без застережень, без будь-яких застережень", - зазначив Головань.

За його словами, голос на записах порівнювали з публічними виступами Труби.

"Для того, щоб ідентифікувати пана Романа Трубу в цих розмовах, були використані ті відкриті записи, наприклад, брифінги, які він робив на посаді", - сказала адвокат.

Він також підкреслив, що аналіз ідентичності голосів інших імовірних учасників розмови буде зроблено найближчим часом.

"Там багато коментував [керівник слідчого відділу центрального апарату ДБР Олег] Корецький, який теж імовірно є активним учасником тих розмов, які були опубліковані. Де, ймовірно, йдеться про його участь в організації політичних переслідувань та незаконних дій. А також йде мова про те, що він особисто їздив в Офіс президента з доповідями про те, як він виконує незаконні дії", - сказав Головань.

У свою чергу, адвкот Ілля Новіков, який також представляє інтереси Петра Порошенка, зазначив, що всі провадження, які були розпочаті в ДБР під керівництвом Романа Труби, скомпрометовані і повинні розглядатися як політично мотивовані.

"Багато хто вважає, що після відставки Труби нові експертизи і достовірне встановлення того, що на записі дійсно голос Романа Труби, може мати тільки історичне значення. Це не відповідає дійсності. Принципове юридичне значення має той факт, що Ірина Венедиктова, яка зараз очолює ДБР, прийняла рішення, як кажуть музиканти, грати з тієї ж цифри. Тобто не було проведено перезавантаження всіх впроваджень, не тільки по "Кузні на Рібальському", - сказав адвокат.

Як раніше писало РБК-Україна, Порошенко не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань 21 січня в зв'язку з тим, що на цю дату йому не було вручено офіційну повістку, але він прийде свідчити в бюро в п'ятницю, 24 січня.

На початку грудня Госбюро початок розслідування про можливу державну зраду Порошенко під час підписання Мінських угод.