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Эксперты ожидают стабилизации курса доллара на фоне выделения транша ЕС

НовостиФинансы    30.05.2018 - 14:31
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Курс будет колебаться в пределах 26 гривен за доллар

По прогнозам экспертов, курс доллара на ближайшей неделе должен стабилизироваться на фоне решения Евросоюза о выделении Украине 1 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил Вадим Иосуб, старший аналитик компании Альпари.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста доллара на межбанке и стабилизации курса на наличном рынке вблизи текущих значений. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,2 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 грн, - заявил он.

При этом экономисты Альпари констатировали тенденцию к росту курса доллара на протяжении минувшей недели.

На минувшей неделе, с прошлой среды, курсы безналичного и наличного доллара к гривне вели себя по-разному, но изменились незначительно. Среднесрочно доллар остается в «боковике», в диапазоне 26,0-26,4 грн.

Напомним, сегодня, 30 мая, курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 4 копейки до 26,16 грн/долл.

Курс доллара на межбанке на 12:40 повысился до 26,14 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,12 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Альпари, эксперты, комментарий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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