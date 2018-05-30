Эксперты ожидают стабилизации курса доллара на фоне выделения транша ЕС

Курс будет колебаться в пределах 26 гривен за доллар

По прогнозам экспертов, курс доллара на ближайшей неделе должен стабилизироваться на фоне решения Евросоюза о выделении Украине 1 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил Вадим Иосуб, старший аналитик компании Альпари.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста доллара на межбанке и стабилизации курса на наличном рынке вблизи текущих значений. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,2 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 грн, - заявил он.

При этом экономисты Альпари констатировали тенденцию к росту курса доллара на протяжении минувшей недели.

На минувшей неделе, с прошлой среды, курсы безналичного и наличного доллара к гривне вели себя по-разному, но изменились незначительно. Среднесрочно доллар остается в «боковике», в диапазоне 26,0-26,4 грн.

Напомним, сегодня, 30 мая, курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 4 копейки до 26,16 грн/долл.