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Експерти очікують стабілізації курсу долара на тлі виділення траншу ЄС

НовиниФінанси    30.05.2018 - 14:31
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Курс буде коливатися в межах 26 гривень за долар

За прогнозами експертів, курс долара на найближчому тижні має стабілізуватися на тлі рішення Євросоюзу про виділення Україні 1 млрд євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це в коментарі РБК-Україна заявив Вадим Иосуб, старший аналітик компанії Альпарі.

На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання долара на міжбанку і стабілізації курсу на готівковому ринку поблизу поточних значень. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,9/26,1 грн, - заявив він.

При цьому економісти Альпарі констатували тенденцію до зростання курсу долара протягом минулого тижня.

На минулому тижні, з минулої середи, курси безготівкового і готівкового долара до гривні вели себе по-різному, але змінилися незначно. Середньостроково долар залишається в «боковику», в діапазоні 26,0-26,4 грн.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, курс долара на міжбанку в продаж 30 травня 2018 року о 10:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 4 копійки до 26,16 грн/дол.

Курс долара на міжбанку о 12:40 підвищився до 26,14 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,12 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Альпари, эксперты, комментарий  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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