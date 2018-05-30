Експерти очікують стабілізації курсу долара на тлі виділення траншу ЄС

Курс буде коливатися в межах 26 гривень за долар

За прогнозами експертів, курс долара на найближчому тижні має стабілізуватися на тлі рішення Євросоюзу про виділення Україні 1 млрд євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це в коментарі РБК-Україна заявив Вадим Иосуб, старший аналітик компанії Альпарі.

На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання долара на міжбанку і стабілізації курсу на готівковому ринку поблизу поточних значень. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,9/26,1 грн, - заявив він.

При цьому економісти Альпарі констатували тенденцію до зростання курсу долара протягом минулого тижня.

На минулому тижні, з минулої середи, курси безготівкового і готівкового долара до гривні вели себе по-різному, але змінилися незначно. Середньостроково долар залишається в «боковику», в діапазоні 26,0-26,4 грн.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, курс долара на міжбанку в продаж 30 травня 2018 року о 10:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 4 копійки до 26,16 грн/дол.