Эксперты оценили возможность нападения Беларуси на Украину

Россия в попытке вывести войну против Украины из стадии "зависания" хочет втянуть в боевые действия Беларусь, которой, как по мнению экспертов, отведут задачи в западных областях нашей страны. Хотя Александр Лукашенко публично отрицает возможность прямого участия в кремлевской "спецоперации", Москва может спровоцировать Минск, создав casus belli.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины" .

Как считает военный эксперт Олег Жданов, вероятность нападения белорусской армии на Волынь сейчас оценивается как 50 на 50. Эти войска для Путина - на сегодня самый большой резерв, который он может бросить в бой прямо сейчас, говорит эксперт. Но для Лукашенко указ о вторжении в Украину чреват внутренней дестабилизацией и потерей власти. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы избежать такого сценария, говорит собеседник.

"Единственная стратегическая задача белорусской армии будет заключаться в том, чтобы отсечь поставки западной помощи, которая идет в Украину. Направление наступления - Луцк - Львов. Я очень сомневаюсь, что у них получится хотя бы до Луцка дойти. Потому что мы также готовы их там встретить с самого начала войны, мы это ожидали", - сказал Жданов.

Белорусская армия может немного "подпортить" Украине обстановку на поле боя, поскольку в случае их вторжения на Волынь откроется еще одна линия фронта. Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что вероятность вступления Лукашенко в войну остается высокой. Хотя он и старается всячески сохранить статус-кво, позволяющий ему удерживать власть.

Обратим внимание, что войска Беларуси насчитывают не более 50 тысяч человек. Из них - максимум 25 тысяч боевого личного состава. Так, на территорию Украины может зайти не более 5-10 тысяч человек - они едва ли сумеют добиться какого-либо успеха, уточнил Самусь. И тем самым Путин рискует еще больше, толкая Лукашенко на войну. Если в Беларуси начнутся массовые протесты, ему будет точно не до кремлевской "спецоперации".

"Если представить, что Беларусь исключается из этой кампании, тогда для Путина наступают очень тяжелые времена. Для Украины тогда сокращается фронт примерно на 40%. Если исключить северный фронт, тогда мы получим освобождение большого количества сил, которые могут быть использованы для контрнаступления против России по всем другим направлениям", - объяснил Самусь.