Експерти оцінили можливість нападу Білорусі на Україну

Росія в спробі вивести війну проти України зі стадії "зависання" хоче втягнути в бойові дії Білорусь, якій, як на думку експертів, відведуть завдання в західних областях нашої країни. Хоча Олександр Лукашенко публічно заперечує можливість прямої участі в кремлівській "спецоперації", Москва може спровокувати Мінськ, створивши casus belli.

Як вважає Олег Жданов, ймовірність нападу білоруської армії на Волинь зараз оцінюється як 50 на 50. Ці війська для Путіна - на сьогодні найбільший резерв, який він може кинути в бій прямо зараз, каже експерт. Проте для Лукашенка указ про вторгнення в Україну загрожує внутрішньою дестабілізацією і втратою влади. Тому він буде робити все можливе, щоб уникнути такого сценарію, говорить співрозмовник.

"Єдине стратегічне завдання білоруської армії полягатиме в тому, щоби відсікти поставки західної допомоги, яка йде в Україну. Напрямок наступу - Луцьк - Львів. Я дуже сумніваюся, що у них вийде хоча б до Луцька дійти. Тому що ми також готові їх там зустріти з самого початку війни, ми це очікували", - сказав Жданов.

Білоруська армія може трохи "зіпсувати" Україні обстановку на полі бою, оскільки в разі їх вторгнення на Волинь відкриється ще одна лінія фронту. Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що ймовірність вступу Лукашенка у війну залишається високою. Хоча він і намагається всіляко зберегти статус-кво, що дозволяє йому утримувати владу.

Звернемо увагу, що війська Білорусі налічують не більше 50 тисяч осіб. З них - максимум 25 тисяч бойового особового складу. Так, на територію України може зайти не більше 5-10 тисяч осіб - вони навряд чи зуміють домогтися будь-якого успіху, уточнив Самусь. І тим самим Путін ризикує ще більше, штовхаючи Лукашенка на війну. Якщо в Білорусі почнуться масові протести, йому буде точно не до кремлівської "спецоперації".

"Якщо уявити, що Білорусь виключається з цієї кампанії, тоді для Путіна настають дуже важкі часи. Для України тоді скорочується фронт приблизно на 40%. Якщо виключити північний фронт, тоді ми отримаємо вивільнення великої кількості сил, які можуть бути використані для контрнаступу проти Росії на всіх інших напрямках", - пояснив Самусь.