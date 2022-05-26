Эксперты оценили угрозу для Украины в войне со стороны Беларуси

Как пояснил спикер Минобороны Александр Мотузяник, ситуация в Беларуси без существенных изменений.

"Ее вооруженные силы в составе семи батальонов прикрывают границу с Украиной и проводят учения. Но на территории Республики Беларусь растет угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины", - отметил Мотузяник.

По его словам, на днях Россия переместила дивизион "Искандеров-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы с Украиной.

Как утверждает военный аналитик Сергей Грабский, это представляет угрозу не только для приграничных областей, но и для всего запада Украины. Он предполагает, вероятно, россияне хотят ракетным обстрелом затруднить активную поставку западного вооружения.

При этом, как считает эксперт, угроза непосредственного нападения белорусских войск на Украину пока не стоит. Такую вероятность нельзя полностью исключать, но по крайней мере в ближайшие недели она вряд ли возможна. На территории Беларуси нет никаких признаков накопления подразделений, сил и средств для вторжения.

"Есть свидетельства того, что последние ракетные удары, в частности по Ковелю Ровенской области, наносились с территории Беларуси с аэродрома Барановичи. Туда снова прилетела российская авиация. И это не совсем хорошая новость. Чтобы наносить удары по нашим западным регионам Россия снова вынуждена возвращаться на аэродромы Беларуси", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

Он также утверждает, что заразное наблюдается накопление войск для формирования ударной группировки вдоль северных границ.

"До тех пор, пока российская армия не сможет достичь хоть каких-то успехов на фронте, вероятность вторжения белорусских войск на нашу территорию будет очень низкой", - пояснил Жданов.

Напомним, по данным Генштаба, российские военные проводят командно-штабные учения в Беларуси, поэтому угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории сохраняется.

Добавим, 22 мая стало известно о том, что к границе с нашей страной со стороны Беларуси были приближены российские "Искандеры".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.