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Эксперты оценили рейтинг "Слуги народа" спустя два года у власти

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

По даным опросов "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, партия "Слуга народа" может набрать от 20,2% до 27% поддержки, вместо 43,2%, которые она взяла на выборах в 2019 году. Из года в год украинцы все меньше воспринимают действия правящей команды сквозь призму вины и "наследия" ее предшественников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти".

Если отталкиваться от исторических примеров того, какой уровень поддержки был у правящих партий спустя два года после выборов, то цифры "Слуги народа" достаточно высокие, считает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал изданию, если у БПП за два года он опустился до 11%, то у "Слуги народа" он все еще выше 20%. Но отправная точка падения у этих партий была разная.

Он считает, что по факту тенденция повторяется - рейтинг обеих политсил за два года у власти сократился почти вдвое.

"Ожидания от Зеленского и его политсилы были крайне высокими. Но огромные ожидания влекут за собой огромное разочарования. Вот и получилось, что сейчас у них половина от того рейтинга, с которым они пришли к власти. Стоит ли называть это катастрофой? Вероятно нет. Любая партия в мире, придя к власти, начинает терять рейтинг", - отметил Антипович.

Напомним, если выборы в Раду были бы на этой неделе, то прошли бы четыре из пяти парламентских партий.

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