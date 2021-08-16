Експерти оцінили рейтинг "Слуги народу" через два роки при владі

Якщо відштовхуватися від історичних прикладів того, який рівень підтримки був у правлячих партій через два роки після виборів, то цифри "Слуги народу" досить високі, вважає директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Керівник групи " Рейтинг "Олексій Антипович сказав виданню, якщо у БПП за два роки він опустився до 11%, то у" Слуги народу " він все ще вище 20%. Але відправна точка падіння у цих партій була різна.

Він вважає, що за фактом тенденція повторюється - рейтинг обох політсил за два роки при владі скоротився майже вдвічі.

"Очікування від Зеленського і його політсили були вкрай високими. Але величезні очікування тягнуть за собою величезне розчарування. Ось і вийшло, що зараз у них половина від того рейтингу, з яким вони прийшли до влади. Чи варто називати це катастрофою? Ймовірно ні. Будь-яка партія в світі, прийшовши до влади, починає втрачати рейтинг", - зазначив Антипович.