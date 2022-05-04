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Эксперты оценили перспективы пророссийских партий в украинской политике

Новина українською →
Киев, Среда 04 мая 2022 08:46
Эксперты оценили перспективы пророссийских партий в украинской политике Фото: эксперты оценили перспективы пророссийских партий в украинской политике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Согласно последним исследованиям группы "Рейтинг", почти 100% опрошенных украинцев негативно относятся к президенту РФ Владимиру Путину. При этом 86% - заявили, что поддерживают запрет пророссийских партий в Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны".

Директор "Рейтинга" Алексей Антипович убежден, что в настоящее время и после завершения войны в Украине ничего пророссийского не сможет прорасти.

"Приставка "пророссийский" перечеркивает будущее любой партии в Украине. И все, что связано с Россией – то ли Московский патриархат, то ли государственный русский язык, то ли отношения с РФ – все это отрицается по объективным причинам", – объяснил изданию социолог.

Даже если бы Рада не стала вводить законодательный запрет на пророссийские партии (законопроект №7172-1), едва ли в обозримом будущем у таких политсил есть шанс взять реванш и победить на выборах. Но есть ли будущее у тех политиков, которые до сегодня были в рядах партий, лояльных к Кремлю – отдельный вопрос.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что вероятность того, что представители бывших пророссийских партий попытаются активизировать свою деятельность после войны, достаточно высокая. В частности, он не исключает, что они могут провести ребрендинг, чтобы попасть в Раду уже в новом "облике".

"Их рейтинги будут гораздо ниже. Условно говоря, политические наследники Партии регионов, ОПЗЖ попытаются вернуться в Верховную раду под новым названием. И теоретически у них могут быть шансы преодолеть пятипроцентный барьер. Они будут демонстрировать патриотизм и свой хозяйственный опыт. Они будут адаптироваться, мимикрируя под новые условия. Но их суть не поменяется", – заявил политолог.

При этом директор "Рейтинга" считает, что если представители бывших пророссийских партий удачно мимикрируют или создадут новый проект с экономическим уклоном – условную партию промышленников, то для этого почва в Украине останется.

"Но тогда возникает другой вопрос – какие политики там будут представлены. Есть ли разница, каким будет новое название партии, если ее лидер Бойко потерял доверие и оно опустилось до уровня 5-6%? Это явно не позволяет претендовать на прохождение избирательного барьера. Думаю, у этой старой гвардии будут огромные проблемы с тем, как выжить на политическом поле Украины", – отметил Антипович.

Напомним, 3 мая Верховная рада окончательно запретила деятельность пророссийских партий.

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Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны