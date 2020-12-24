Эксперты объяснили, в чем проблемы доходной части бюджета

Бюджет на 2021 год составлен с огромным дефицитом и недостаточной проработкой доходной части.

Об этом говорится в статье Delo.ua.

По мнению экспертов, принятый парламентом госбюджет имеет дефицит в 5,5% ВВП. Это почти в 3 раза выше показателя 2019 года. В денежном исчислении дефицит составляет от 236 до 250 млрд грн.

При этом доходную часть бюджета правительство увеличило лишь на 21 млрд грн, в первую очередь за счет перераспределения прибыли государственных предприятий и НБУ.

Также эксперты отмечают, что в доходной части слишком большую часть занимают неналоговые поступления - 22-25%. В соседних странах Восточной Европы эта цифра находится на уровне 4-8%.

Так, эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF) Даниил Монин говорит, что большинство таких поступлений составляют доходы от госсобственности, доходы от НБУ, плюс собственные доходы бюджетных учреждений.

"Это очень большой спектр доходов, в этом году будет еще около 85 млрд грн. Эту часть мы сможем уменьшить, если будем распродавать государственную собственность или переводить ее в частные руки. Тогда, в какой-то степени, эти вещи могут уйти или минимизироваться", - считает он.

Объектом критики также является отсутствие налоговых стимулов для развития предпринимательства - бюджет не предусматривает налоговой реформы.

По мнению Александра Кучеренко, главы общественной организации "Совет институциональных реформ", необходимо менять подход.

"Сложности с администрированием налогов и их ставки сейчас не благоприятствуют развитию предпринимательства. При этом продолжаются попытки пополнить бюджет за счет пошлин на импорт и акцизов", - считает эксперт.

По его мнению, налоговые органы необходимо построить по модели Великобритании или Латвии, и сделать их помощником предпринимателя в уплате налогов, а не карательной структурой.

Необходимость реформы налоговой системы подчеркивает и лидер Европейской партии Николай Катеринчук.

"У нас завышенные ставки, и это приводит к большой части тенизации экономики. Поэтому фискализация и детенизация не может идти в направлении усиления контроля над субъектами хозяйствования. У нас сейчас падение производства и ВВП, а это лучший момент максимально снизить налоги", - говорит экс-нардеп.

Напомним, Верховная рада во вторник вечером приняла государственный бюджет на 2021 год. "Слуге народа" не хватило одного голоса, чтобы утвердить закон 226 "за" без сторонней помощи.