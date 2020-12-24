Експерти пояснили, в чому проблеми дохідної частини бюджету

Бюджет на 2021 рік складено з величезним дефіцитом і недостатнім опрацюванням дохідної частини.

Про це йдеться в статті Delo.ua.

На думку експертів, ухвалений парламентом держбюджет має дефіцит у 5,5% ВВП. Це майже в 3 рази вище показника 2019 року. У грошовому обчисленні дефіцит становить від 236 до 250 млрд грн.

При цьому дохідну частину бюджету уряд збільшив лише на 21 млрд грн, у першу чергу шляхом перерозподілу прибутку державних підприємств і НБУ.

Також експерти відзначають, що в дохідній частині занадто велику частину займають неподаткові надходження - 22-25%. У сусідніх країнах Східної Європи ця цифра знаходиться на рівні 4-8%.

Так, експерт економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Данило Монін каже, що більшість таких надходжень складають доходи від держвласності, доходи від НБУ, плюс власні доходи бюджетних установ.

"Це дуже великий спектр доходів, в цьому році буде ще близько 85 млрд грн. Цю частину ми зможемо зменшити, якщо будемо розпродавати державну власність або переводити її в приватні руки. Тоді, якоюсь мірою, ці речі можуть піти або мінімізуватися", - вважає він.

Об'єктом критики є також відсутність податкових стимулів для розвитку підприємництва - бюджет не передбачає податкової реформи.

На думку Олександра Кучеренка, голови громадської організації "Рада інституційних реформ", необхідно міняти підхід.

"Складності з адмініструванням податків і їх ставки зараз не сприяють розвитку підприємництва. При цьому тривають спроби поповнити бюджет шляхом зборів на імпорт і акцизів", - вважає експерт.

На його думку, податкові органи необхідно побудувати за моделлю Великобританії або Латвії, і зробити їх помічником підприємця у сплаті податків, а не каральною структурою.

Необхідність реформи податкової системи підкреслює і лідер Європейської партії Микола Катеринчук.

"У нас завищені ставки, і це призводить до великої частини тінізації економіки. Тому фіскалізація та детінізація не може йти в напрямку посилення контролю над суб'єктами господарювання. У нас зараз падіння виробництва та ВВП, а це найкращий момент максимально знизити податки", - говорить екс-нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада у вівторок ввечері ухвалила державний бюджет на 2021 рік. "Слугам народу" не вистачило одного голосу, щоб затвердити закон 226 "за" без сторонньої допомоги.