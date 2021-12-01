Эксперты обвинили Марченко в неэффективном управлении госфинансами

Среди претензий, которые выдвигают Минфину Сергея Марченко эксперты, в частности, неэффективное управление госдолгом.

В частности, директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан отмечает, что несмотря на кажущееся уменьшение объемов госдолга относительно ВВП и доходов бюджета, ряд других критериев долговой состоятельности в Украине нарушены. Например, предельно допустимый уровень долга превышает 200% доходов бюджета.

Кроме того, краткосрочные внешние долги, то есть те, которые нужно отдать в ближайшие годы нашим международным партнерам, составляют 165% от международных резервов, хотя стандарт говорит о цифре 100%.

Еще один критический индикатор - чрезмерно высокий и показатель валовых потребностей правительства в заемном финансировании, сколько денег Минфин собирается занять. В 2021 году этот показатель достиг 20% ВВП, что выше критического уровня на 5%.

"Более того, если сегодня основная часть внешних долгов - это дешевая валюта под 2-3% годовых, то перекрывать ее, по всей видимости, придется уже ресурсом под 7-8%. По оценкам Центра экономической стратегии, на обслуживание долгов в 2022 году придется потратить около 15% ВВП страны", - говорится в статье.

Критической является и доля нерезидентов (иностранцев) в общем объеме госдолга - это 50%, в то время как в других странах с формирующимися рынками этот показатель составляет всего 16%. Риск состоит в том, что в случае резкой девальвации и выхода нерезидентов из наших бумаг, это может плохо сказаться и на экономике, и на доступе к другим внешним источникам финансирования, чтобы перекрыть образовавшиеся "дыры".

Еще одна претензия касается управления дефицитом бюджета. Если среднемировой уровень дефицита в 2020 году составлял 10,2% ВВП, то в Украине - 5,4%. В 2021 году за 9 месяцев бюджет и вовсе свели с небольшим профицитом.

По оценкам Киевской школы экономики, в ноябре-декабре интенсивность поиска новых займов вырастет кратно.

Скорее всего, вместо того, чтобы направить заемные средства в экономику, способствовать скорейшему ее оздоровлению после пандемии, повышению благосостояния граждан, деньги идут на досрочное погашение долгов, предполагают авторы.

"В развитых странах в 2021 году фокус фискальной политики смещается от финансирования чрезвычайных расходов, связанных с пандемией, к укреплению национальных экономик путем цифровой трансформации, "зеленого" перехода и реализации других долгосрочных инвестиций", - пишет Татьяна Богдан.