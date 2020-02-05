Кабмин утвердил оценку эффективности губернаторов, - Голик

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Советник премьера рассказал про KPI для губернаторов

Ежеквартальная оценка эффективности глав областных государственных администраций, или KPI для губернаторов, утверждена постановлением Кабинета Министров Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Так, Голик подчеркнул, что в качестве целей указаны только те, на которые главы ОГА могут влиять через понятные управленческие действия.

"На что и как может и должен влиять любой глава ОГА. Например, количество детей с особыми потребностями, учащимися в обычных школах. Просто путем создания условий для них в школах. 100%-я доступность зданий, медиатеки, ресурсные комнаты, коррекционные педагоги и т.д", - заявил он.

Важной частью заданий для губернаторов, по его словам, будет уровень и качество выполнения задач, связанных с Дорожным фондом, прежде всего, путем проведения всех процедур заранее и контроля качества.

"Например, в этом году Дорожный фонд областными администрациями не выполнен на 10%, т.е. до дорог не дошло 1,4 млрд грн. Более того, есть области, которые не использовали 20-25% Дорожного фонда. Как можно не использовать деньги на дороги? Только по причине отсутствия банального менеджмента. Или еще один пример: 500 млн грн, потраченных на капитальный ремонт, и 500 млн грн, потраченных на ямочный ремонт, на который следующие 500 млн грн придется тратить ровно через год - это два разных подхода. И выбор какой из них использовать - компетенция исключительно главы ОГА", - подчеркнул Голик.

Еще один важный показатель, пишет Голик, - среднее количество участников на торгах в ProZorro, проводимых ОГА.

"Закупает областная больница рентген-пленку, на торги пришло два участника? Значит в ОГА не озаботились написанием стандартного ТЗ, описывающего качество и привлекающего максимум участников, конкурирующих между собой ценой, и вместо этого выписали в ТЗ что-то типа пленка должны быть поставлена в конверте синего цвета, запечатанном клеем с двух сторон, в конверте должно быть 17 пленок", - написал он.

Голик отметил, что предлагались и более жесткие KPI, которые государственная машина пока боится признавать важными и делать официальными. Тем не менее, скоро будут известны первые результаты оценки глав ОГА по утвержденным KPI.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик рассказал, что в 2019 году областные администрации неиспользовали 1,476 млрд гривен из Дорожного фонда, или 10% от его годового объема.