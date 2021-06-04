Эксперты назвали основные причины роста цен на продукты в Украине

Цены на продукты за последний год выросли в среднем почти на 10%. На стоимости сказалась ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары ".

По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), рост мировых цен на продовольствие продолжается уже почти год. Прежде всего, по словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, это касается "сырьевых" товаров - зерновые, подсолнечное масло и сахар.

"И именно эти два последних компонента демонстрировали одни из самых высоких темпов прироста цен среди ИПЦ (индекс потребительских цен, - ред.) - соответственно 63% и 65% за последние 12 месяцев в апреле. Для сахара также важную роль сыграло снижение его производства в Украине с 1,5 миллиона тонн в прошлом году до 1,1 миллиона тонн в текущем из-за существенного сокращения урожая сахарной свеклы", - говорит Николайчук.

Что же касается зерна, то, как уточнил эксперт, за последний год оно выросло в цене на 26%, что объясняет годовой рост стоимости хлеба и хлебопродуктов в Украине на 13%. Кроме того, из-за удорожания зерна поднялись цены на корма, а это в свою очередь сказалось на себестоимости выращивания кур и производства яиц.

"Цены на яйца вообще взлетели на 90% по сравнению с апрелем прошлого года. И как раз для этого компонента был наиболее важным внутренний фактор - значительное сокращение производства одним из крупнейших агропроизводителей, в частности, из-за его конфликта с НАБУ", - рассказал эксперт ICU.

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко рост цен на мировых рынках считает дополнительным фактором, который привел к ускорению инфляции и выходу ее уровня за пределы целевого коридора НБУ, который составляет 5% ± 1 п.п. Но, помимо внешних факторов, важную роль играют и внутренние причины.

"Это инфляция спроса. Несмотря на экономический кризис в прошлом году, рост реальных доходов граждан продолжился, зарплаты продолжали расти довольно высокими темпами. Это поддерживало высокий потребительский спрос и способствовало росту цен", - уверена аналитик.