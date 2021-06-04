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Експерти назвали основні причини зростання цін на продукти в Україні

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 11:09
Експерти назвали основні причини зростання цін на продукти в Україні Фото: ціни на продукти в Україні зросли через світові ціни і зростання попиту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продукти за останній рік зросли в середньому майже на 10%. На вартості позначилася ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари".

За даними FAO (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), зростання світових цін на продовольство триває вже майже рік. Насамперед, за словами керівника департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергія Ніколайчука, це стосується "сировинних" товарів - зернові, соняшникова олія та цукор.

"І саме ці два останні компоненти демонстрували одні з найвищих темпів приросту цін серед ІСЦ (індекс споживчих цін, - ред.) - відповідно 63% і 65% за останні 12 місяців у квітні. Для цукру також важливу роль зіграло зниження його виробництва в Україні з 1,5 мільйона тонн минулого року до 1,1 мільйона тонн в поточному через істотне скорочення врожаю цукрових буряків", - говорить Ніколайчук.

Що ж стосується зерна, то, як уточнив експерт, За останній рік воно зросло в ціні на 26%, що пояснює річне зростання вартості хліба і хлібопродуктів в Україні на 13%. Крім того, через подорожчання зерна піднялися ціни на корми, а це в свою чергу позначилося на собівартості вирощування курей і виробництва яєць.

"Ціни на яйця взагалі злетіли на 90% у порівнянні з квітнем минулого року. І якраз для цього компонента був найбільш важливим внутрішній фактор - значне скорочення виробництва одним з найбільших агровиробників, зокрема, через його конфлікт з НАБУ", - розповів експерт ICU.

Аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко зростання цін на світових ринках вважає додатковим фактором, який призвів до прискорення інфляції і виходу її рівня за межі цільового коридору НБУ, який становить 5% ± 1 п.п. Але, крім зовнішніх факторів, важливу роль відіграють і внутрішні причини.

"Це інфляція попиту. Незважаючи на економічну кризу минулого року, зростання реальних доходів громадян продовжилося, зарплати продовжували зростати досить високими темпами. Це підтримувало високий споживчий попит і сприяло зростанню цін", - впевнена аналітик.

Нагадаємо, середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в травні 2021 року склало 127,1 пункту. Це на 4,8% вище показника за квітень і на 39,7% вище показника за той же період минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року у порівнянні з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. За останній рік інфляція склала 8,4%.

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