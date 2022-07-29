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Эксперты ISW: оккупанты в Донецкой области могут сосредоточить усилия на одном направлении

Фото: оккупанты в Донецкой области могут сосредоточить усилия на одном направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ в Донецкой области, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

28 июля оккупанты продолжали продвигаться на север к Бахмуту с недавно захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ГЭС, а также продвигались в юго-западном направлении по шоссе Т1302 с недавно захваченных позиций в Берестове.

Также российские подразделения пытались добиться успехов вокруг Северска, но пока безрезультатно. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп наступления на Бахмут, возможно, за счет снижения давления на северском направлении.

При этом эксперты ISW считают маловероятным захват Бахмута, несмотря на недавние продвижения в направлении города.

Напомним, генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что украинские военные смогут отбросить российскую армию на линию 23 февраля до конца 2022 года, однако для этого нужно наладить быстрые поставки вооружения.

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