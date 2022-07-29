RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерти ISW: окупанти в Донецькій області можуть зосередити зусилля на одному напрямку

Фото: окупанти в Донецькій області можуть зосередити зусилля на одному напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ в Донецькій області, ймовірно, намагаються отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

28 липня окупанти продовжували просуватися на північ до Бахмута з недавно захоплених позицій в районі Новолуганського і Вуглегірської ГЕС, а також просувалися в південно-західному напрямку по шосе Т1302 з недавно захоплених позицій в Берестові.

Також російські підрозділи намагалися домогтися успіхів навколо Сіверська, але поки безрезультатно. Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп наступу на Бахмут, можливо, шляхом зниження тиску на Сіверському напрямку.

При цьому експерти ISW вважають малоймовірним захоплення Бахмута, попри недавні просування в напрямку міста.

Нагадаємо, генерал у відставці Бен Ходжес зазначив, що українські військові зможуть відкинути російську армію на лінію 23 лютого до кінця 2022 року, однак для цього потрібно налагодити швидкі поставки озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВторгнення Росії до УкраїниВійська РФЗбройні сили України