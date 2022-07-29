Експерти ISW: окупанти в Донецькій області можуть зосередити зусилля на одному напрямку

Війська РФ в Донецькій області, ймовірно, намагаються отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

28 липня окупанти продовжували просуватися на північ до Бахмута з недавно захоплених позицій в районі Новолуганського і Вуглегірської ГЕС, а також просувалися в південно-західному напрямку по шосе Т1302 з недавно захоплених позицій в Берестові.

Також російські підрозділи намагалися домогтися успіхів навколо Сіверська, але поки безрезультатно. Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп наступу на Бахмут, можливо, шляхом зниження тиску на Сіверському напрямку.

При цьому експерти ISW вважають малоймовірним захоплення Бахмута, попри недавні просування в напрямку міста.