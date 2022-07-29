ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты ISW: оккупанты в Донецкой области могут сосредоточить усилия на одном направлении

Новина українською →
Киев, Пятница 29 июля 2022 05:36
Эксперты ISW: оккупанты в Донецкой области могут сосредоточить усилия на одном направлении Фото: оккупанты в Донецкой области могут сосредоточить усилия на одном направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ в Донецкой области, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

28 июля оккупанты продолжали продвигаться на север к Бахмуту с недавно захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ГЭС, а также продвигались в юго-западном направлении по шоссе Т1302 с недавно захваченных позиций в Берестове.

Также российские подразделения пытались добиться успехов вокруг Северска, но пока безрезультатно. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп наступления на Бахмут, возможно, за счет снижения давления на северском направлении.

При этом эксперты ISW считают маловероятным захват Бахмута, несмотря на недавние продвижения в направлении города.

Напомним, генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что украинские военные смогут отбросить российскую армию на линию 23 февраля до конца 2022 года, однако для этого нужно наладить быстрые поставки вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вторжение России в Украину Войска РФ Вооруженные силы Украины
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины