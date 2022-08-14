Эксперты ISW: Москва задерживает выплаты контрактникам, которых отправили в Украину

Сообщается, что российские власти назначали новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше, не обеспечивали солдат достаточным количеством еды, боеприпасов или сигарет, не обеспечивали похороны солдат-добровольцев, погибших в бою, и оставляли солдат в отдаленных районах России без транспорта домой после истечения срока их контрактов.

Несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками. Тем временем российские чиновники отправили контрактников, которые отказываются воевать после их отправки в Украину, в специальные лагеря. Места временного заключения расположены в Попасной и Брянке Луганской области.