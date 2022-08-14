Експерти ISW: Москва затримує виплати контрактникам, яких відправили в Україну

Повідомляється, що російська влада призначала новобранців без досвіду на посади командирів на рівні роти або вище, не забезпечували солдатів достатньою кількістю їжі, боєприпасів або сигарет, не забезпечували похорон солдатів-добровольців, загиблих в бою, і залишали солдатів у віддалених районах Росії без транспорту додому після закінчення терміну їх контрактів.

Кілька добровольців заявили, що в підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками. Тим часом російські чиновники відправили контрактників, які відмовляються воювати після їх відправки в Україну, в спеціальні табори. Місця тимчасового ув'язнення розташовані в Попасній та Брянці Луганської області.