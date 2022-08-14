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Експерти ISW: Москва затримує виплати контрактникам, яких відправили в Україну

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 05:52
Експерти ISW: Москва затримує виплати контрактникам, яких відправили в Україну Фото: російська влада затримує виплати контрактникам-добровольцям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські резервісти і члени "добровольчих" загонів повідомляють, що російська влада не виплатила раніше обіцяні грошові кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Повідомляється, що російська влада призначала новобранців без досвіду на посади командирів на рівні роти або вище, не забезпечували солдатів достатньою кількістю їжі, боєприпасів або сигарет, не забезпечували похорон солдатів-добровольців, загиблих в бою, і залишали солдатів у віддалених районах Росії без транспорту додому після закінчення терміну їх контрактів.

Кілька добровольців заявили, що в підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками. Тим часом російські чиновники відправили контрактників, які відмовляються воювати після їх відправки в Україну, в спеціальні табори. Місця тимчасового ув'язнення розташовані в Попасній та Брянці Луганської області.

Нагадаємо, раніше в Росії заговорили про те, що окупаційні війська в Україні, можуть опинитися в"дуже драматичному положенні до кінця літа".

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