Эксперты допускают союз Тимошенко и Зеленского

Презентация рейтинга (фото: из открытых источников)

Политологи допускают, что Тимошенко станет премьером

Вероятный союз президента Владимира Зеленского и потенциального премьер-министра Юлии Тимошенко сможет в сжатые сроки обеспечить изменения, которых сегодня ждут люди. Такое мнение высказали украинские политологи во время презентации Международным центром перспективных исследований рейтинга эффективности и активности партий за последние 5 лет, передает РБК-Украина.

По мнению политолога Александры Решмедиловой, обьединение "Слуги народа" с "Батькивщиной" по результатам парламентских выборов является наиболее естественным, а результаты работы такого тандема не заставят себя ждать.

"Это будет синергия молодости и опыта. Не думаю, что "Слуга народа" согласится брать на себя всю полноту ответственности. Скорее всего, они будут предлагать обьединение каким-то сильным партиям. Первой в списке потенциальных союзников будет "Батькивщина", - предположила эксперт.

В то же время глава корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко напоминает, что нынешняя экономическая ситуация в Украине не позволяет терять время на эксперименты. По его мнению, пик выплат по внешним заимствованиям, отсутствие газовых контрактов и бюджета, необходимость срочных изменений в налоговой политике – все это свидетельствует, что во главе правительства должен стать человек, который гарантированно справится с невероятными вызовами.

"Этим вопросам мало внимания уделено в программе "Слуги народа". Именно поэтому нужен человек, который этот корабль будет вести. Это Тимошенко и ее команда", - подытожил он.