Эксперты дали советы предпринимателям, как приспособиться к новым условиям

Несмотря на карантин в Украине, многие предприниматели нашли эффективные пути трансформации в новых условиях и действенные инструменты для дальнейшего развития, которые помогут бизнесменам и в будущем. Об этом заявили ведущие бизнес-консультанты во время трехдневной zoom-конференции "Merezha.Антикрихкість", которая прошла при поддержке ЕБРР в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business, передает РБК-Украина.

"Эксперты платформы Merezha готовы делиться знаниями и аналитикой рынка, комплексными решениями, которые уже получили положительный результат, а также теми шагами, которые, по мнению экспертов, необходимо сделать уже сегодня, чтобы подготовиться к "завтра". Мы стремимся помочь предприятиям пройти этот турбулентный период с наименьшими потерями и стать более устойчивыми к воздействию негативных экономических факторов в будущем. Кроме, собственно, серии из четырех тематических конференций, мы планируем поддержать бизнесы открытыми семинарами от экспертов платформы. Сейчас запланировано минимум 10 семинаров, которые будут проведены в течение мая", - сообщил представитель ЕБРР (Украина) и координатор проекта Merezha Павел Вдович.

Спикерами конференции стали СЕО Apple Consulting Юлия Плиева, главный исполнительный директор CRMiUM, основатель и исполнительный директор PPV Knowledge Networks Владимир Воробей, управляющий партнер Vintage Евгений Кудрявченко, CEO консалтинговой компании White Sales Валентин Яроменко, маркетинг-стратег, владелица маркетингового агентства Defense Яна Чумак и другие.

Участниками zoom-конференции стали более 700 представителей МСП из Украины, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана и Молдовы.

Как показали данные опроса во время конференции, большинство из них – собственники бизнеса в сфере услуг. Кроме того, более половины из них работают в сокращенном режиме, а почти у 80% участников сократились доходы.

В связи с этим, консалтинговые эксперты поделились собственным опытом, приобретенным за последние два месяца и успешными кейсами трансформации бизнеса в новых условиях. В частности, эксперты ознакомили предпринимателей с их решениями, которые прошли проверку на эффективность в условиях высокой неопределенности, среди которых - ускорение управленческих процессов, оперативной разработки и запуска ранней версии продукта (MVP) для бывших офлайн-сервисов, антикризисного управления запасами, оптимизации показателей эффективности команды продаж

Конференция "Merezha.Антикрихкість" стала введением к трансформации бизнеса в актуальных направлениях: операционная эффективность (5 мая), маркетинг и продажи (7 мая), систематизация/ автоматизация процессов и управление финансами (8 мая).

Онлайн-платформа Merezha была разработана в конце 2019 года и внедряется при поддержке ЕБРР в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

Благодаря платформе бизнес получил доступ к профессиональной экспертизы в следующих областях: стратегия, маркетинг, операционная эффективность, организационное развитие, внедрение ИТ-технологий, управления финансами и др. Сейчас на платформе уже зарегистрировано более 1000 представителей бизнеса и более 100 топ-экспертов Украины, средний профессиональный опыт которых составляет 15 лет.