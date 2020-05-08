Експерти дали поради підприємцям, як пристосуватись до нових умов

Попри карантин в Україні, багато підприємців знайшли ефективні шляхи трансформації у нових умовах та дієві інструменти для подальшого розвитку, які допоможуть бізнесменам й в майбутньому. Про це заявили провідні бізнес-консультанти під час триденної zoom-конференції "Merezha.Антикрихкість", що пройшла за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business, передає РБК-Україна.

"Експерти платформи Merezha готові ділитися знаннями та аналітикою ринку, комплексними рішеннями, які вже отримали позитивний результат, а також тими кроками, які, на погляд експертів, необхідно зробити бізнесу вже сьогодні, щоб підготуватися до "завтра". Ми прагнемо допомогти підприємствам пройти цей турбулентний період із найменшими втратами та стати більш стійкими до впливу негативних економічних чинників у майбутньому. Окрім, власне, серії з чотирьох тематичних конференцій, ми плануємо підтримати бізнеси відкритими семінарами від експертів платформи. Наразі заплановано мінімум 10 семінарів, що будуть проведені протягом травня", - повідомив представник ЄБРР (Україна) та координатор проекту Merezha Павло Вдович.

Спікерами конференції стали СЕО Apple Consulting Юлія Плієва, головний виконавчий директор CRMiUM, засновник та виконавчий директор PPV Knowledge Networks Володимир Воробей, керуючий партнер Vintage Євген Кудрявченко, CEO консалтингової компанії White Sales Валентин Яроменко, маркетинг-стратег, власниця маркетингового агентства Defense Яна Чумак та інші.

Учасниками zoom-конференції стали понад 700 представників МСП з України, Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстану та Молдови.

Як показали дані опитування під час конференції, більшість з них – власники бізнесу у сфері послуг. Крім того, більш ніж половина з них працюють в скороченому режимі, а майже у 80% скоротилися доходи.

У зв'язку з цим, консалтингові експерти поділилися власним досвідом, набутим за останні два місяці та успішними кейсами трансформації бізнесу у нових умовах. Зокрема, експерти ознайомили підприємців із їхніми рішеннями, що пройшли перевірку на ефективність в умовах високої невизначеності, серед яких - пришвидшення управлінських процесів, оперативної розробки та запуску ранньої версії продукту (MVP) для колишніх офлайн-сервісів, антикризового керування запасами, оптимізації показників ефективності команди продажів тощо.

Конференція "Merezha.Антикрихкість" стала введенням до трансформування бізнесу в актуальних напрямках: операційна ефективність (5 травня), маркетинг і продажі (7 травня), систематизація/ автоматизація процесів та управління фінансами (8 травня).

Онлайн-платформа Merezha була розроблена наприкінці 2019 року та впроваджується за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Завдяки платформі бізнес отримав доступ до професійної експертизи у таких сферах: стратегія, маркетинг, операційна ефективність, організаційний розвиток, впровадження ІТ-технологій, управління фінансами та ін. Наразі на платформі вже зареєстровано понад 1000 представників бізнесу та понад 100 топ-експертів України, середній професійний досвід котрих становить 15 років.