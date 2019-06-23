Эксперты дали прогноз курса доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Курс и дальше продолжит текущую динамику и сможет вплотную приблизиться к отметке в 26,0 грн/доллар, поскольку условия, толкающее его в эту зону, превалируют над негативом", - считает он.

Как отметил аналитик, гривна за прошлую неделю смогла продолжить свое укрепления и в данный момент торгуется вплотную возле отметки в 26,30 гривен за доллар.

"На неделе также присутствовали ожидания возможного снижения курса валюты из-за отмены обязательной продажи валюты экспортерами, но по факту, как видим, курс после данной новации остается непоколебимым. Это позволяет утверждать, что рынок положительно отреагировал на данное событие", - подчеркнул он.

Пархоменко рассказал, что сейчас ожидаются бюджетные выплаты, что формирует спрос на гривну со стороны бизнеса и позволяет ей укрепиться. Наличный рынок в данный момент торгуется без особых изменений. Со стороны населения не формируется спрос на наличность, средний торговый диапазон находится на уровне в 5 копеек, и курс зажат между отметками 26,20-26,35.

Также на руку гривне играют тенденции на мировых рынках, считает аналитик. Так, в среду ФРС дало рынками надежду относительно возможного снижения процентных ставок в этом году, что отправило доллар в нокаут относительно многих мировых валют и позволило в частности укрепляется и гривне.

"Для нас это является крайне положительной новостью, поскольку позволит сформировать дополнительные условия для формирования спроса на наши бонды и позволит укрепляться гривне, что и уменьшает возможные девальвационные риски на ближайший период в случае реализации сценария со снижением процентных ставок", - добавил Пархоменко.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отменил требование обязательной продажи валютных поступлений. Норма, которая обязывала предпринимателей продавать 30% валютных поступлений на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.