Эксперты дали прогноз курса доллара на период предвыборной кампании

Курс гривны к доллару может стабилизироваться на уровне 26,50 грн/доллар до августа при отсутствии чрезмерной политической активности в информационном пространстве. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, на валютном рынке Украины в последнее время наблюдается высокая волатильность.

"Некоторые связывают эту ситуацию с политическими заявлениями, но в целом это не является основным катализатором роста доллара в паре с гривной", - считает он.

Аналитик Альпари уверен, что основные проблемы ожидают на долговом рынке. "В данный момент размещение наших облигаций проходит с большим скрипом. Так, долларовых облигаций на последнем аукционе Минфин смог продать только на 100 млн долларов, а большая часть продаж смещается в сторону гривневых ОВГЗ, спрос на которые также упал", - сказал эксперт.

Кроме того, давит на динамику курса и информационная напряженность, что усиливает девальвационные ожидания. "Несмотря на прогнозируемость в большей мере будущего политики, риски дефолта, сотрудничества с МВФ и состояния бюджета все также остаются", - добавил он

"И если снижение гривны удалось остановить на прошлой неделе и курс доллара смог вернуться ниже 27 гривен, вряд ли сумма благоприятных факторов в виде активности аграриев и снижение импорта надолго сможет удерживать стабильность гривны", - прогнозирует эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение мая 2019 года снизился на 5,5% (на 1,12 млрд долларов) из-за значительных объемов погашений по государственному долгу и на 1 июня составил 19,4 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ в конце мая гривна находилась под девальвационным давлением на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине.