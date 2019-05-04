Эксперты из 9 стран изучат сертификацию самолетов Boeing 737 MAX

В Соединенных Штатах состоялась первая встреча команды технического осмотра совместных органов (JATR), которая должна изучить сертификацию Федеральным авиационным управлением (FAA) системы автоматического управления полетами Boeing 737 MAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ФАУ.

Среди участников команды - представители регулирующих органов стран, где эксплуатируются самолеты Boeing 737 MAX. Это эксперты в области безопасности гражданской авиации из девяти стран, а также представители ФАУ и Национального управления по аэронавтике - NASA.

"Членам команды были представлены подробные оценки и они участвовали в обсуждении вопросов, касающихся разработки, сертификации, регулирования, правильной эксплуатации, подготовки персонала для самолетов Boeing 737 MAX. В течение следующих нескольких месяцев члены группы детально изучат принят в ФАУ порядок сертификации автоматической системы контроля за полетом самолета", - говорится в сообщении ФАУ.

По результатам изучения каждый из экспертов сможет выразить ФАУ свое мнение о порядке сертификации и выложить рекомендации по улучшению этого процесса.

Напомним, недавно палата представителей США запланировала провести 15 мая слушания по Boeing 737 MAX и программе сертификации самолетов Федеральной авиационной администрации.