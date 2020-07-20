На экспертов по делу Шеремета завели дисциплинарные дела, - защита

Фото: портрет Павла Шеремета (wikimedia by Okras)

Эксперты нарушили установленную законом методику

На экспертов, которые были задействованы в экспертизах по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, завели дисциплинарные дела. Речь идет об экспертах Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дело Шеремета: что известно спустя четыре года после убийства".

Отметим, на сегодня обнародованы только результаты портретно-психологической экспертизы и экспертизы походки, на основании которых следствие подозревает в причастности к преступлению волонтера Яну Дугарь, бывшего военного Андрея Антоненко и медика Юлию Кузьменко.

Что касается портретной экспертизы, проведенной в Киевском НИИ судебных экспертиз, то защита подозреваемых считает неверной саму методику исследования.

По словам адвоката Тараса Безпалого, эксперты Юрий Ирхин и Андрей Семенец изучали видеозаписи, а не общались с подозреваемыми лично, что является нарушением утвержденной методики.

"Я обратился к Минюсту с жалобами на этих двух экспертов. И квалификационная комиссия (Минюста, – ред.) уже открыла дисциплинарное производство по этим экспертам. Вы же поймите, если бы не было оснований открыть это производство, то его никто бы не открыл. На днях должно быть заседание квалифкомиссии и их должны привлечь к ответственности", - добавил адвокат.

Напомним, в Министерстве внутренних дел полагают, что на мотивы убийства Шеремета могли повлиять его связи, контакты в России и российское гражданство.

Защита подозреваемых намерена привлечь президента Владимира Зеленского и министра Арсена Авакова к допросу на суде.