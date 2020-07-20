На експертів у справі Шеремета завели дисциплінарні справи, - захист

Фото: портрет Павла Шеремета (wikimedia by Okras)

Експерти порушили встановлену законом методику

На експертів, які були задіяні в експертизах у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, завели дисциплінарні справи. Мова йде про експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Справа Шеремета: що відомо через чотири роки після вбивства".

Зазначимо, на сьогодні оприлюднені тільки результати портретно-психологічної експертизи та експертизи ходи, на підставі яких слідство підозрює в причетності до злочину волонтера Яну Дугарь, колишнього військового Андрія Антоненка і медика Юлію Кузьменко.

Що стосується портретної експертизи, проведеної в Київському НДІ судових експертиз, то захист підозрюваних вважає неправильною саму методику дослідження.

За словами адвоката Тараса Безпалого, експерти Юрій Ірхін і Андрій Семенець вивчали відеозаписи, а не спілкувалися з підозрюваними особисто, що є порушенням затвердженої методики.

"Я звернувся до Мін'юсту з скаргами на цих двох експертів. І кваліфікаційна комісія (Мін'юсту, – ред.) уже відкрила дисциплінарне провадження щодо цих експертів. Ви ж зрозумійте, якщо б не було підстав відкрити це провадження, то його ніхто б не відкрив. Днями має бути засідання кваліфкомісії і їх мають притягнути до відповідальності", - додав адвокат.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що на мотиви вбивства Шеремета могли вплинути на його зв'язки, контакти в Росії та російське громадянство.

Захист підозрюваних має намір залучити президента Володимира Зеленського та міністра Арсена Авакова до допиту на суді.