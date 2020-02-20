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Експертна місія МВФ розпочала роботу в Києві

Новини » Економіка     20.02.2020 - 10:19
Експертна місія МВФ розпочала роботу в Києві
Фото: МВФ (www.imf.org)

У Київ прибула технічна місія фонду

Експертна місія Міжнародного валютного фонду приступила до переговорів з владою України. Про це йдеться в повідомленні представництва МВФ в Україні.

Як наголошується в повідомленні, експерти місії почали роботу в Києві.

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ. Як заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, команда МВФ їде в Україну для обговорення технічних питань.

Як повідомляло РБК-Україна, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів 17 лютого знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.

Зокрема, мова йде про законопроект № 2571, над доопрацьованою версією якого триває робота представників уряду, НБУ і Верховної ради.

У НБУ заявили, що в кінцевому підсумку прийнятий закон повинен прибрати здатність судів повертати до життя "зомбі" банки, виведені з ринку з причини неплатоспроможності. Крім того, повинні бути чітко визначені передумови і процедура отримання колишніми власниками виведених з ринку банків компенсацій, їх форма і "формула", за якою обсяг відшкодування повинен бути облікований і підтверджений.

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