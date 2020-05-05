Экспертиза инфраструктуры и 11 млрд гривен на зарплаты: как Минздрав планирует модифицировать медреформу

С 2021 года будут работать новые медицинские тарифы
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как Минздрав планирует модифицировать медицинскую реформу. Об этом он написал в своем Telegram.
Глава министерства подчеркнул, что медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц.
"Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительному распространению таких болезней, как туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен", - сказал Степанов.
В связи с этим по поручению президента Украины Владимира Зеленского министерство модифицирует нынешнюю реформу.
Среди основных изменений:
Кроме того, с 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.
Напомним, глава Минздрава анонсировал, что с 1 июня ведомство введет новую систему финансирования больниц.
Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине.