Експертиза інфраструктури і 11 млрд гривень на зарплати: як МОЗ планує модифікувати медреформу

З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як МОЗ планує модифікувати медичну реформу. Про це він написав у своєму Telegram.
Глава міністерства підкреслив, що медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.
"Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено", - сказав Степанов.
У зв'язку з цим на доручення президента України Володимира Зеленського міністерство модифікує нинішню реформу.
Серед основних змін:
Крім того, з 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.
Нагадаємо, глава МОЗ анонсував, що з 1 червня відомство введе нову систему фінансування лікарень.
Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні.