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Експерти встановили, що батька й сина у Київській області вбила ракета КНДР, - Зеленський

Неділя 11 серпня 2024 21:36
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Експерти встановили, що батька й сина у Київській області вбила ракета КНДР, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Українські експерти встановили, що Броварський район Київської області атакувала саме ракета КНДР. Внаслідок атаки загинули батько та чотирирічний син.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

Зранку Зеленський казав, що це "попередньо" північнокорейська ракета, але тепер за словами президента, її місце походження встановили експерти.

"Одна з північнокорейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині двох людей – батька із сином, чотири роки було хлопчику. Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, із якого району на російській території відбувся запуск", - повідомив Зеленський.

Крім того, він висловив слова співчуття та наголосив, що буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Мова йде про відповідні далекобійні удари по місцях запуску ракет із Росії, а також знищення військової логістики.

Також Зеленський додав, що крім загиблих батька та сина, внаслідок атаки РФ було поранено ще троє людей.

Нагадаємо, що в Київській ОВА уточнили травми трьох постраждалих. Усіх їх було доставлено до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Зокрема, серед постраждалих: чоловік 1979 року народження (перелом ліктьової кістки, садна тіла), жінка 1973 року народження (садна тіла, забій зап'ястя та кисті), дитина 2011 року народження (струс головного мозку, травма хребта, підшкірна гематома).

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