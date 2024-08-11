Эксперты установили, что отца и сына в Киевской области убила ракета КНДР, - Зеленский

Украинские эксперты установили, что Броварской район Киевской области атаковала именно ракета КНДР. В результате атаки погибли отец и четырехлетний сын.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Утром Зеленский говорил, что это "предварительно" северокорейская ракета, но теперь, по словам президента, ее место происхождения установили эксперты.

"Одна из северокорейских ракет сегодня, к сожалению, убила в Киевской области двух человек - отца с сыном, четыре года было мальчику. Наши эксперты четко установили, какая это ракета, и точно знаем, из какого района на российской территории произошел запуск", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он выразил соболезнования и подчеркнул, что будет вполне справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Речь идет об ответных дальнобойных ударах по местам запуска ракет из России, а также уничтожению военной логистики.

Также Зеленский добавил, что кроме погибших отца и сына, в результате атаки РФ были ранены еще три человека.