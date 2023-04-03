Експерти Traders Union назвали кращих Форекс брокерів України 2023

Форекс-торгівля здатна принести хороший прибуток, якщо використовувати ефективну торгову стратегію та пам'ятати про правила мані-менеджменту. Однак насамперед важливо обрати надійного брокера, який буде сполучною ланкою між вами та міжнародним валютним ринком.

Щоб знайти хорошого фінансового партнера, необхідно провести детальний аналіз: перевірити наявність юридичних документів, відгуки реальних користувачів, торгові умови. На це потрібно багато часу і вміння користуватися спеціалізованими сервісами. Саме тому новачкам краще покластися на думку професіоналів, це дозволить прийняти аргументоване рішення. Експерти Traders Union проаналізували умови та визначили, які брокери України гідні місця у топі. Усі компанії ліцензовані та мають закордонне регулювання.

На що звертати увагу під час вибору фінансового партнера?

У Traders Union зазначають, що є кілька критеріїв, на які варто звертати увагу насамперед:

наявність у брокера регулювання. Компанія повинна одержати дозвіл одного з авторитетних регуляторів, що буде гарантією її надійності;

відгуки реальних клієнтів. Ознайомтеся з фідбеком, щоб зважити всі "за" та "проти" співпраці з брокером;

торгові умови. Дізнайтесь про стартовий депозит, наявність маржинальної торгівлі, бонусів, комісійні витрати. Це допоможе знайти оптимальний варіант.

Крім цього, експерти Traders Union рекомендують враховувати наявність демо-рахунку, безкоштовного навчання, можливостей для пасивного заробітку (інвестиційні програми, копітрейдинг, ПАММ та ін.).

Кращі брокери в Україні

На думку аналітиків Traders Union, до переліку найкращих увійшли наступні компанії

RoboForex – цей брокер відомий з 2009 року, має широку географію обслуговування (надає послуги у 170+ країнах світу, її представництво є і в Україні). Компанія визнана авторитетними експертами фінансового ринку та відзначена безліччю нагород. Ліцензія видана CySEC (Кіпрська Комісія з цінних паперів та бірж). RoboForex встановив лояльний стартовий внесок – 10 доларів, що робить співпрацю з цим брокером комфортною навіть для новачків.

Exness – ще один брокер, який може зацікавити не лише професіоналів, а й новачків. Мінімальний депозит на платформі всього 1 долар, є можливість для маржинального трейдингу з гнучким кредитним плечем. Компанія ліцензована кількома авторитетними регуляторами (FCA, CySEC, FSA, FSC та ін.).

IC Markets – австралійський брокер із головним офісом у Сіднеї. Компанія надає брокерський сервіс з 2007 року і отримала позитивну репутацію. Кошти користувачів застраховані, компенсація із фонду The Financial Commission - до 20 000 євро (виплачуються під час форс-мажорів).

Poсketoption – цей брокер пропонує доступ до торгівлі 100+ активами та забезпечує професійну підтримку. Компанія пропонує для укладання угод авторську платформу, яку розробили з урахуванням потреб сучасних трейдерів. Мінімальний внесок складає 50 доларів.

Forex4you – компанія надає можливості для заробітку як активним трейдерам, так і пасивним інвесторам. Цей брокер має представництво на території України, однак у переліку базових валют гривня відсутня.

Якому з топових брокерів віддати перевагу - вирішувати вам. За словами експертів Traders Union, важливо ознайомитися із досьє кожного з вищезгаданих брокерів і лише потім приймати рішення.