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Эксперты Traders Union назвали лучших Форекс брокеров Украины 2023

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 14:28
Эксперты Traders Union назвали лучших Форекс брокеров Украины 2023

Форекс-торговля способна принести хороший доход, если при совершении сделок следовать эффективной торговой стратегии и помнить о правилах мани-менеджмента. Однако в первую очередь важно выбрать надежного брокера, который будет выступать связующим звеном между вами и международным валютным рынком.

Чтобы найти хорошего финансового партнера, необходимо провести детальный анализ: проверить наличие юридических документов, отзывы реальных пользователей, коммерческое предложение. На это потребуется уйма времени и умение пользоваться специализированными сервисами. Именно поэтому новичкам лучше положиться на мнение профессионалов, это позволит принять аргументированное решение. Эксперты Traders Union проанализировали условия и определили, какие брокеры Украины достойны места в топе. Все компании лицензированы и имеют зарубежную регуляцию.

На что обращать внимание при выборе финансового партнера?

В Traders Union отмечают, что есть несколько критериев, на которые стоит обращать внимание в первую очередь:

  • наличие у брокера регулирования. Компания должна получить разрешение одного из авторитетных регуляторов, что будет гарантией ее надежности;

  • отзывы реальных клиентов. Ознакомьтесь с фидбэком, чтобы взвесить все «за» и «против» сотрудничества с брокером;

  • торговые условия. Оцените порог входа, наличие маржинальной торговли, бонусов, комиссионные издержки. Это поможет найти оптимальный вариант.

Помимо этого, эксперты Traders Union рекомендуют учитывать наличие демо-счетов, бесплатного обучения, возможностей для пассивного заработка (инвестиционные программы, копитрейдинг, ПАММ и пр.).

Лучшие брокеры в Украине

По мнению аналитиков Traders Union, в перечень лучших вошли следующие компании:

  • RoboForex – этот брокер известен с 2009 года и имеет широкую географию обслуживания (предоставляет услуги в 170+ странах мира, ее представительство есть и в Украине). Компания признана авторитетными экспертами финансового рынка и отмечена множеством наград. Лицензия выдана CySEC (Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам). RoboForex установил лояльный порог входа – 10 долларов, что делает сотрудничество с этим брокером комфортным даже для новичков.

  • Exness – еще один брокер, который может заинтересовать не только профессионалов, но и новичков. Порог входа на платформе всего 1 доллар, есть возможность для маржинального трейдинга с гибким кредитным плечом. Компания лицензирована несколькими авторитетными регуляторами (FCA, CySEC, FSA, FSC и др.).

  • IC Markets – австралийский брокер с главным офисом в Сиднее. Компания предоставляет брокерский сервис с 2007 года и заслужила положительную репутацию. Средства пользователей застрахованы, компенсация из фонда The Financial Commission до 20 000 евро (выплачиваются при форс-мажорах).

  • Poсketoption – этот брокер обеспечивает доступ к торговле 100+ активами и обеспечивает профессиональную поддержку. Компания предлагает для совершения сделок авторскую платформу, которую разработали с учетом потребностей современных трейдеров. Минимальный взнос составляет 50 долларов.

  • Forex4you – компания предоставляет возможности для заработка как активным трейдерам, так и пассивным инвесторам. У этого брокера есть представительство на территории Украины, однако в перечне базовых валют счета гривна отсутствует.

Эксперты Traders Union назвали лучших Форекс брокеров Украины 2023

Какому из топовых брокеров отдать предпочтение – решать вам. По словам экспертов Traders Union, важно ознакомиться с досье каждого из вышеуказанных брокеров, оценить плюсы/минусы и только потом принимать решение.

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