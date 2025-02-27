Експерти розповіли, що потрібно для проходження наступної зими

Для проходження наступного опалювального сезону потрібно переглянути підхід до спеціальних обов'язків із забезпечення газом пільгових споживачів, щоб створити кращі умови для імпорту газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі учасників круглого столу "Чи вистачить Україні газу?".

Зокрема, аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, зазначив, що Україна втратила частину видобутку, за різними оцінками 30-40%.

Він додав, що перед Україною стоять виклики, як забезпечити підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, де знайти газ для закачування в підземні сховища.

"Також існує нагальна потреба перегляду підходів по ПСО (покладення спеціальних обов'язків задля забезпечення газом пільгових споживачів) щоб забезпечити кращі умови для імпорту газу для проходження наступного опалювального сезону", - вважає Прокіп.

Водночас аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо розповів, що з огляду на необхідність збільшення імпорту газу Україні необхідно вирішити питання лібералізації внутрішнього ринку газу.

Також виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко пояснив, що у наступному опалювальному сезоні дешевого газу не буде.

В свою чергу президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець додав, що держава має пропрацювати кілька сценаріїв енергостратегії, в тому числі і найгірші.

Раніше ексочільник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що через надмірне державне регулювання та механізм ПСО "Нафтогаз" імпортує газ за надзвичайно високими цінами, що створює значні фінансові ризики для компанії та країни.