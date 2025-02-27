Эксперты рассказали, что нужно для прохождения следующей зимы

Для прохождения следующего отопительного сезона нужно пересмотреть подход к специальным обязанностям по обеспечению газом льготных потребителей, чтобы создать лучшие условия для импорта газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии участников круглого стола "Хватит ли Украине газа?".

В частности, аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип, отметил, что Украина потеряла часть добычи, по разным оценкам 30-40%.

Он добавил, что перед Украиной стоят вызовы, как обеспечить подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, где найти газ для закачки в подземные хранилища.

"Также существует насущная необходимость пересмотра подходов по ПСО (возложение специальных обязанностей для обеспечения газом льготных потребителей) чтобы обеспечить лучшие условия для импорта газа для прохождения следующего отопительного сезона", - считает Прокип.

В то же время аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо рассказал, что учитывая необходимость увеличения импорта газа Украине необходимо решить вопрос либерализации внутреннего рынка газа.

Также исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко пояснил, что в следующем отопительном сезоне дешевого газа не будет.

В свою очередь президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец добавил, что государство должно проработать несколько сценариев энергостратегии, в том числе и худшие.

Ранее экс-глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что из-за чрезмерного государственного регулирования и механизма ПСО "Нафтогаз" импортирует газ по чрезвычайно высоким ценам, что создает значительные финансовые риски для компании и страны.