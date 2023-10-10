Експерти розповіли, як росіяни накопичують ракети

Наразі росіяни можуть виробляти близько 100-120 ракет на місяць і прагнуть збільшити кількість до 150.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати" .

За даними авіаційного експерта Костянтина Криволапа та експерта Defence Express Івана Киричевського, росіяни прагнуть перепрофілювати системи С-400. Це зенітний ракетний комплекс, який росіяни сьогодні хочуть використати як балістичний.

Зазначається, що якщо ракета сконструйована як зенітна, на роль балістики вона підходить погано, але все залежить від цілей, які ставлять перед собою росіяни - навряд чи удар цією ракетою буде високоточним, але великі відстані вона подолає.

Як повідомили експерти, у Росії сьогодні можуть виробляти близько 100-120 ракет на місяць і прагнуть підняти число до 150.

Випуск балістики, за інформацією розвідки, вони збільшили вп'ятеро, порівняно з минулим роком - ще на початку 2023 року окупанти могли зробити за місяць близько 5 балістичних ракет та 2-3 крилатих, у серпні їх кількість збільшилася до 30 та 12 відповідно.

Що ж до "зеніток" для С-400, їх можуть виробляти близько 40 ракет на місяць. Плюс до цього - понад 40 комплексів "Іскандер", які можуть випускати як крилаті, так і балістичні ракети.

Варто зазначити, що у Росії, у будь-якому випадку, намагаються зібрати якомога більше засобів, якими вони битимуть по Україні. Головний розрахунок на те, що хоча б 20% із них потраплять у ціль.

Запаси ракет у РФ

Нещодавно The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень. Через це Україна стало особливо вразливою для посилення атак у найближчі місяці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня окупанти обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять близько 30 іноземних мікросхем.