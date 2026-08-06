Експерти розповіли, з чого виготовляються українські бронежилети

"У 2022 році наша компанія використовувала лише іноземні тканини і матеріали. Якщо ми говоримо про тканини, то сьогодні це переважно українські, або американські матеріали. Вони вже пройшли тестування, сертифікацію і відповідають певним військовим стандартам", - заявили представники Rarog.

За їх словами, стосовно захисного матеріалу, то наразі в Україні немає компаній, які виготовляють арамід або високомолекулярний поліетилен, з якого фактично виготовляються балістичні пакети. В Україні наразі виготовляють керамічні бронеплити та тканини.

Так, компанія Rarog Armor, до прикладу, є єдиною, яка в Україні виготовляє керамічні бронеплити військового стандарту за допомогою сучасного італійського автоклаву.

"Сьогодні високомолекулярний поліетилен, як правило, везуть з США, Європи, Китаю та Ізраїлю. Ми використовуємо один з найкращих поліетиленів у світі – ізраїльський матеріал", - додали у Rarog.

Зазначається, що тип поліетилену є дуже важливим для характеристик бронежилета, тому що один і той самий виріб з різними типами жорсткості балістичних елементів може зовсім по-іншому себе проявляти.

Можна розробити бронежилет, який буде м'яким і зручним, але замінивши в ньому лише балістичну компоновку, можна поламати концепт виробу.