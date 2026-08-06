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Эксперты рассказали, из чего делают украинские бронежилеты

13:17 06.08.2026 Чт
2 мин
Часть материалов для бронежилетов производится в Украине.
aimg Константин Широкун
Фото: эксперты рассказали, из чего производятся украинские бронежилеты (Getty Images)

К началу вторжения РФ украинские компании не были готовы к тому, чтобы снабжать качественные материалы для бронежилетов. Но сегодня ситуация кардинально поменялась.

Об этом представители компании Rarog Tactical Gear рассказали в интервью РБК-Украина .

"В 2022 году наша компания использовала только иностранные ткани и материалы. Если мы говорим о тканях, то сегодня это преимущественно украинские или американские материалы. Они уже прошли тестирование, сертификацию и соответствуют определенным военным стандартам", - заявили представители Rarog.

По их словам, в отношении защитного материала, то сейчас в Украине нет компаний, производящих арамид или высокомолекулярный полиэтилен, из которого фактически изготавливаются баллистические пакеты. В Украине изготавливают керамические бронеплиты и ткани.

Так, компания Rarog Armor, к примеру, является единственной, которая в Украине производит керамические бронеплиты военного стандарта с помощью современного итальянского автоклава.

"Сегодня высокомолекулярный полиэтилен, как правило, везут из США, Европы, Китая и Израиля. Мы используем один из лучших полиэтиленов в мире – израильский материал", – добавили в Rarog.

Отмечается, что тип полиэтилена очень важен для характеристик бронежилета, так как одно и то же изделие с разными типами жесткости баллистических элементов может совсем по-другому себя проявлять.

Можно создать бронежилет, который будет мягким и комфортным, но заменив в нем только баллистическую компоновку, можно поломать концепт изделия.

Напомним, ранее Агентство оборонных закупок приобрело 2 тысячи женских модульных бронежилетов . В Минобороны рассказали, сколько они стоят и как правильно выбрать размер.

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