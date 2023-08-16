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Експерти пояснили важливість звільнення Урожайного

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Середа 16 серпня 2023 10:57
Експерти пояснили важливість звільнення Урожайного Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко, Владислав Селезньов

Звільнення Урожайного тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити просування українських військ далі на південь. Однак після цього населеного пункту є ще кілька ліній оборони, які треба подолати.

Про це РБК-Україна розповіли військові експерти Олександр Мусієнко та Владислав Селезньов.

На думку Олександра Мусієнка, у районі Урожайного важливо стабілізувати ситуацію та зачистити селище. Адже саме звідти росіяни раніше вели вогонь по наших позиціях, не даючи остаточно взяти під контроль Старомайорське.

"Звільнення Урожайного тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити просування далі на південь - на Завітне Бажання та Старомлинівку. Щоб у ворога не було можливості утримувати плацдарм на лівому березі річки Мокрі Яли, звідки нам постійно загрожували", - зазначив експерт.

Однак Владислав Селезньов сумнівається, що ЗСУ найближчим часом матимуть змогу рушити на Азовське узбережжя.

"Після Урожайного є ще кілька ліній оборони, які треба подолати. Говорити про те, що ситуація докорінно зміниться, не варто. Коли кажуть про 5 мін на квадратний метр, можна лише уявити, скільки часу потрібно на розмінування", - зазначив експерт.

За його словами, одним із ключових завдань зараз є відпрацювання по тиловій логістиці та ворожих складах, щоб послабити потенціал російської армії.

Звільнення Урожайного

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", - написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

При цьому наступальні дії тривають.

Пізніше звільнення Урожайного підтвердили й в Генштабі ЗСУ.

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Донецька область Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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Українські військові звільнили Урожайне Донецької області
Українські військові звільнили Урожайне Донецької області
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